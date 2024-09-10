Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor'un, Teknik Direktör Özhan Pulat ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırması ardından başarılı teknik adam, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Düzene inat kimsenin arkasından iş çevirmeden etik değerlerle teknik adamlık yapmaya devam edeceğiz" dedi. BURSA (İGFA) - Hatayspor'la yollarını ayıran Teknik Direktör Özhan Pulat, sosyal medya hesabından "Herkese sonsuz teşekkürler" diyerek paylaşımda bulundu.

"Birlikte yaşadıkları tarifsiz anları, her maç öncesi adımı haykıran tribünleri, ligde kaldığımız maç birlikte döktüğümüz gözyaşlarını hayatımın en güzel anları olarak kalbime yazdınız" diyen Özhan Pulat, "İmkansız denilen bu büyük başarıda 7'den 70'e bütün Hatay halkı bize olan inancınız ile beni, ekibimi ve oyunlarımı tek vücut altında topladınız. Ben ve ekibim üzerimizde emeği olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Hatay'ın her zaman ikinci memleketi olarak güzel anılar ile kalbinde olacağını ifade eden Pulat, "Bizler burada her zaman aidiyetimiz ve hırsımızla teknik adamlık yapmaya çalıştık. Bundan sonra da düzene inat kimsenin arkasından iş çevirmeden, etik değerler ile teknik adamlık yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Hatırlanacağı gibi Hatasypor Kulübü, önceki gün yazılı açıklamasında, "Teknik Direktörümüz Özhan Pulat ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Özhan Pulat ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz" ifadelerini kullanmıştı.