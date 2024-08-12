İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Dernek Başkanı ve Konak Belediye Meclis Üyesi Birol Özkardeşler 'Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu' yönetim kurulu üyesi oldu.İZMİR (İGFA) - Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu'nun Balkan-Rumeli camiasının Türkiye’deki en büyük çatı örgütü olduğunu belirten Birol Özkardeşler, “Böylesine önemli bir görevi üstlenmenin sorumluluğunu çok iyi biliyorum. Konfederasyonumuz 52 ilde 12 federasyon ve 300'ün üzerinde dernekle faaliyetlerini sürdürüyor” dedi.

Konfederasyonda kendisiyle birlikte 6 yönetim kurulu üyesinin İzmir’i en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade eden Özkardeşler, “Konfederasyonumuzun Bulgaristan ölçeğinde iyi ilişkileri var. Amacımız özellikle faaliyetlerimizi tecrübe ve birikimlerimiz dahilinde K. Makedonya ve Kosova ölçeğine yaymak olacak. Gerek soydaşlarımızın gerekse hemşehrilerimizin sorunlarını çözmek ve taleplerinin ilgililere daha güçlü bir şekilde iletilmesi noktasında konfederasyon olarak elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Master bir plan dahilinde,özelinde soydaş gençlerimizin Anavatan Türkiye'yi daha yakından tanımaları ve işbirliği içinde olmaları konusunda teknolojinin tüm imkanlarını seferber edeceğiz. Balkan Türklüğüne hizmet noktasında "Ben yok biz varız" ilkesini hakim kılmak en büyük düsturumuz olacaktır.” ifadelerini kullandı.