Özel günleri şık kılan başarılı tasarımcı Özlem Değirmen, bu yaz hem rahat hem de şık hem olmak isteyen kadınlar için tüyolar verdi.Ersel NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Havaların ısınmasıyla birlikte gardıroplarda da değişim zamanı geldi. Yaz aylarında hem şık hem de rahat olmanın önemine dikkat çeken modacı Özlem Değirmen, “Hafif ve nefes alan kumaşlar, renk seçimi, aksesuar kombinasyonları, ayakkabı seçimi ve pratik yaz kombinleri bu konuda bize yardımcı olabilir.

Bu noktada giysilerimizin kumaşı önemlidir. Hafif ve nefes alan kumaşlar terlemeyi engeller ve cilt sağlığını korur. Pamuk, keten ve viskon gibi doğal malzemelerden yapılan kumaşlar bu özellikleriyle tercih edilmelidir. Ayrıca sentetik kumaşlar tercih edilirken hava alabilen ve nem emici özelliklere sahip olanlar tercih edilmelidir. Özellikle polyester ve naylon gibi kumaşlar terleme hissini arttırabilir” dedi.