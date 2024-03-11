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İstanbul’da Ahmet Cömert Spor Salonu ve Başakşehir Spor Kompleksi salonlarında düzenlenen Liseler Türkiye Şampiyonası’nın şampiyonu 15 Mart Cuma günü belirlenecek. Turnuvanın final karşılaşması TRT Spor Yıldız’dan canlı olarak ekranlara gelecek.

TOFAŞ altyapı oyuncularının formasını giydiği Özlüce Doğa Koleji, İstanbul’da oynanan Liseler Türkiye Şampiyonası’na galibiyetle başladı. İSTANBUL (İGFA) - 2023-2024 Öğretim Yılı Okul Sporları Basketbol Genç Erkekler Türkiye Birinciliği karşılaşmaları İstanbul’da başladı. TOFAŞ Spor Kulübü’nün altyapı oyuncularından oluşan Bursa şampiyonu Özel Özlüce Doğa Koleji, 11-15 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Liseler Türkiye Şampiyonası finallerindeki ilk maçında A Grubu’nda Özel Gaziantep Doğa Anadolu Lisesi ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında ilk periyodu 23-21 geride kapatan Bursa ekibi, soyunma odasına 35-56; son çeyreğine 41-73 önde girdiği karşılaşmadan 54-85 galip ayrıldı. Karşılaşmada Halim Yıldırım 14 sayı-8 ribaund; Ömer Alp Engin 10 sayı-3 asist; Yücel Çağın Başaran 10 sayı-3 asist ile oynarken; Özlüce Doğa Koleji grubundaki ikinci maçında 12 Mart Salı günü saat 12.00’de Anakent Koleji ile karşı karşıya gelecek.

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