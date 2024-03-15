TOFAŞ altyapı oyuncularından oluşan Özlüce Doğa Koleji, İstanbul’da oynanan Liseler Türkiye Şampiyonası’nın son gününde Ankara Bilim Koleji’ni 65-60 yenerek Türkiye üçüncüsü oldu.

BURSA (İGFA) - 2023-2024 Öğretim Yılı Okul Sporları Basketbol Genç Erkekler Türkiye Birinciliği final günü karşılaşmalarıyla sona erdi. TOFAŞ Spor Kulübü’nün altyapı oyuncularının formasını giydiği Özel Özlüce Doğa Koleji, 11-15 Mart 2024 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen Liseler Türkiye Şampiyonası’nı üçüncülükle tamamladı. Grup aşamasında Özel Gaziantep Doğa Anadolu Lisesi’ni 54-85; İstanbul Anakent Koleji’ni 71-87 ve Ankara Bilim Koleji’ni 74-94’lük skorlarla mağlup ederek 3 galibiyetle A Grubu’nu lider tamamlayan Bursa ekibi, yarı finalde İzmir Çiğli Bilim Doğa ile karşılaştı. Yarı final maçında rakibine 70-84 kaybeden Özlüce Doğa Koleji, Başakşehir Spor Kompleksi’nde oynanan final gününde Ankara Bilim Koleji’ni 65-60 yenerek Türkiye üçüncüsü oldu. Antrenörlüğünü Caner Topaloğlu’nun yaptığı Özel Özlüce Doğa Koleji’ne kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.