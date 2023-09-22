Türkiye’nin İşitme Cihazı sektöründe etkin rol oynayan Pakses İşitme ve Odyoloji, kurumsal hedefleri doğrultusunda bir adım daha atarak Signia’nın distribütörlüğünü üstlendi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Dinamizmi, yenilikçi ürünleri ve yüksek kalite standartlarıyla tanınan Pakses Odyoloji İşitme ve Tıbbi Cihazları Medikal San. Tic. Ltd. Şti., Türkiye'de ve yurtdışında hızla büyümeye devam ediyor.

Şirket, işitme cihazları sektöründeki iddialı hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Pakses Odyoloji, Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerinde Signia işitme cihazlarının distribütörlüğünü üstlenerek uluslararası pazardaki etkisini artırmayı hedefliyor.

Pakses İşitme ve Odyoloji, stratejik hedefleri doğrultusunda Türkiye'deki klinik ağı oluşturma çabalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Bu klinikler, işitme sorunları yaşayan bireylere daha yakın ve erişilebilir bir şekilde hizmet sunmayı hedefliyor. Pakses Odyoloji' nin bu önemli adımı, işitme cihazları sektöründe kalite ve son kullanıcı memnuniyet standartlarını daha da yükselteceğine işaret ederken, şirketin büyüme hikayesi, başarılı iş modeli ve yenilikçi ürünleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Pakses Odyolojinin kurucusu ve Genel Müdürü Önder Paksoy, ulusal ve uluslararası alanda attığı adımlar hakkında şunları kaydetti:

"Toptan operasyonundaki bayii ağı ve perakende ağındaki son kullanıcı memnuniyetine odaklanarak ve yenilikçi ürünler sunarak işitme sektöründe öncü bir marka olarak büyümeye devam ediyoruz. Signia işitme cihazlarının distribütörlüğünü üstlenmek, bu başarı hikayesinin bir parçası olmanın heyecanını taşıyor. Ayrıca Türkiye'de yaygın bir klinik ağı oluşturarak daha fazla insanın işitme sorunlarına çözüm bulmasına ve standart hizmet almasına erişilebilir, güvenilir bir marka olma yolunda ilerliyoruz. Bundan sonraki süreçte atacağımız tüm adımlar bu çerçevede gerçekleşecektir".