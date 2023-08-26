Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 11 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin Erzurum’daki durağı Palandöken Kültür Yolu Festivali yedinci gününde konser, tiyatro, söyleşi ve sanat etkinlikleriyle devam etti.ERZURUM (İGFA) - Palandöken Kültür Yolu Festivali Kapsamında Erzurum Erges Konağı’nda sanatçı Aynur Bayram tarafından cam yapımı atölyesi gerçekleştirildi. Sanatçı Aynur Bayram cam çubuklarıyla, bin 200 derece ısı kullanarak cam atölyesinde biblo, hediyelik eşya gibi sanatsal ürünlerin ortaya çıkışını atölyeye katılanlara sergiledi. Sanatçı Aynur Bayram, Ankara’da eğitim aldıktan sonra, Erzurum’a dönerek cam sanatını icra etmeye ve bu alanda yeni kişiler yetiştirerek cam sanatını Erzurum’da tanıtmaya ve gençler için yeni bir iş imkanı yaratmaya çalışıyor.

NECİP FAZIL KISAKÜREK, 40 'INCI ÖLÜM YILINDA ANILDI

Palandöken Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda Yücel Arzen eşliğinde Necip Fazıl Kısakürek 40.Yıl Sakarya Türküsü konseri gerçekleştirildi. Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının 40.yılında rahmetle ve minnetle anılarak şiirleri seslendirildi. Konserde çoşkulu kalabalık şiirleri hep bir ağızdan seslendirirken keyifli anlar ortaya çıktı .

İLK SES ERZURUM FİLMİ ÖZEL GÖSTERİMİ

Palandöken Kültür Festivali kapsamında izleyiciye sunulan "İlk Ses Erzurum" filmi, Cumhuriyet'in 100. yılına özel gösterimle, Erzurum Kongre ve Sergi Sarayı’nda kurulan açık hava sinemasında Erzurumlularla buluştu. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum’da, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadığı dönemi anlatan İlk Ses Erzurum filmi seyircilerden tam not aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Erzurum’da düzenlenen Palandöken Kültür Yolu Festivali yarın sona erecek.