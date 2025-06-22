Efes Selçuk Belediyesi, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte kentin en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Pamucak Sahili’nde Festival Büfe’yi hizmete açtı.İZMİR (İGFA) - Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Pamucak Sosyal Tesisleri’nde yer alan Festival Büfe’de, şezlong ve şemsiye kiralama hizmeti ziyaretçilere konfor sağlayacak. Festival Büfe'de sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra tost, patates kızartması ve bazı paketli gıdalar da yer alacak.

Denizin ve güneşin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar için şezlong ve şemsiye kiralama hizmeti sunulurken vatandaşlar duş kabinlerinden de faydalanabilecek. Sabah saat 08.00’de kapılarını açan büfe, akşam 19.00’a kadar hizmet vermeye devam edecek.

Pamucak Sahili’ni ziyaret eden yerli ve yabancı tatilcilerin ihtiyaçlarını karşılamayı yönelik hazırlanan Festival Büfe’de ziyaretçiler tatillerini daha keyifli ve eğlenceli bir hale getirebilecek. Yaz aylarında Pamucak Sahili’ne olan ilgiyi karşılamak ve bölgeye gelen ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarına kaliteli bir hizmetle yanıt vermek için açılan Festival Büfe, sahilde geçirilen zamanı daha keyifli bir hale getirecek.

“ÇOK GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ”

Festival Büfe hizmete yeni açılmasına rağmen vatandaşlardan memnuniyet dönüşleri aldıklarını aktaran Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ihlamur; “Pamucak Sahili potansiyeli çok yüksek olan ve 11 km’lik tamamı kumdan oluşan bir sahil şeridi. Yaz sezonunda hem Efes Selçuklu vatandaşlarımız hem de yerli ve yabancı tatilcilerimiz buraya keyifli zaman geçirmek için geliyorlar. Biz de ziyaretçilerimizi en iyi şekilde ağırlamak için bir büfeyi daha hizmete açarak adını buranın enerjisine uygun olacağını düşünerek Festival Büfe koyduk. Daha yeni hizmete açmamıza rağmen vatandaşlarımızın memnuniyetini çok rahatlıkla dile getirebilirim. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz” dedi.