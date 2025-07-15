Yarımada Belediyeler Birliği’nin desteğiyle Efes Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde Pamucak Sosyal Tesisleri’nde Özgür Üniversite Hareketi tarafından düzenlenen yaz kampı başladı.İZMİR (İGFA) - Öğrencilerin verimli bir kamp dönemi geçirmesi için ciddi zaman ve çaba harcadıklarını belirten Yarımada Belediyeler Birliği ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay; “Temsilcilerinizle kamp öncesi bir araya geldik. Daha güzel nasıl bir kamp gerçekleştiririz konusunu enine boyuna ele aldık.

Yarımada Belediyeler Birliği olarak sizi bu sene çok özel ağırlayacağımızı söyledik. Yarımada Belediyeler Birliği’nin başkan ve meclis üyelerinin oy birliği kararıyla sizlere bu imkanı sağladık. Yaptığımız çalışmalar sonucu size bu sene burada güzel bir imkan sağladığımızı düşünüyorum. Bu yıl ki şartlar geçen yıla göre çok daha iyi. Filiz Başkanım burada hepimizi çok güzel ağırlıyor. Kendisine ve tüm emekçi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma okuduğu kitaplar nedeniyle türlü zorluklarla karşılaşan birisi olarak sizi ve mücadelenizi sonuna kadar destekliyoruz. Keşke bizim gençliğimizde de bu imkanlar bize sağlanabilseydi. Buranın kıymetini bilin bizim üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Sizlere verimli bir kamp dönemi diliyoruz. ” dedi.

HER BİRİNİZ EFES SELÇUK’A ZENGİNLİK KATTINIZ

Üniversite öğrencilerini Efes Selçuk Belediyesi Pamucak Sosyal Tesisleri’nde yer alan kamp alanında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şengel; “Bu kamp alanı birçok gruba, birçok öğrenciye hizmet ediyor. Her yaz burada birçok kamp düzenleniyor. Gençlere kanalize ettiğimiz aslında gençlerin buraya gelerek bizi zenginleştirdiği bir ortamdasınız. Bu zenginliğimize zenginlik kattığınız için de her birinize çok teşekkür ediyoruz. Özgür Üniversite Hareketi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kampın ikincisi ve üçüncüsünde de umut ediyorum ki yine hep beraber oluruz” dedi.