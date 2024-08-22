SASKİ, Pamukova’nın Cumhuriyet ve Elperek Mahallesi'nde su kesintisi ve basınç sorunlarını çözmek amacıyla önemli bir altyapı çalışmasını hayata geçirdi. Mahallelerin yüksek kotlarında aşırı su kullanımı sebebiyle oluşan basınç problemleri, bir üst kotta yer alan içme suyu deposundan yeni hat çekilerek sonlandırıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova’da, kot farkı ve kullanım yoğunluğu nedeniyle oluşan içme suyu sorunlarına çözüm oldu. Özellikle yaz aylarında artan su tüketimi sebebiyle basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanan bölgede bulunan içme suyu depolarına yeni hat çekildi.

ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Proje kapsamında, mevcut içme suyu deposunun nüfusa yetersiz kalması nedeniyle abonelerin farklı depolara yönlendirilmesi yapıldı. Yeni çekilen hat sayesinde, Cumhuriyet ve Elperek Mahallelerinde bulunan abonelere kesintisiz içme suyu sağlandı. Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, Sakarya’nın tüm noktalarında çözüm odaklı çalışmaların aralıksız şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.