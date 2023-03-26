Konya turizminin dünyaya açılan pencerelerinden olan Tropikal Kelebek Bahçesi’nde Selçuklu Belediyesi ve Panama Büyükelçiliği iş birliğindeki proje ile Panama ve Kosta Rika kelebekleri de kanat çırpıyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan ve Mevlana Türbesi’nden sonra en çok ziyaret edilen turizm mekanı olan Tropikal Kelebek Bahçesi’nde Panama Büyükelçiliği ile yürütülen proje kapsamında Panama ve Kosta Rika’dan gelen kelebeklere de ev sahipliği yapıyor.

Proje kapsamında Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Panama Büyükelçisi Maria Sagel Kültür ve Ticaret Ateşesi Christine Brostella ve Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, standlarda bulunan kelebekleri uçuş alanına bıraktı.

PANAMA BÜYÜKELÇİSİ SAGEL: “KONYA TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ KELEBEKLERİN YENİ CENNETİ OLACAK”

Panama’nın dünyanın en fazla kelebek çeşitliliğine sahip ülkelerden bir tanesi olduğunu ifade eden Panama Büyükelçisi Maria Sagel, geçen yıl Nisan ayında bu harikulade kelebek bahçesini ilk kez ziyaret ettiğimde, neden Panama’nın kelebekleri de burada temsil edilmesin diye düşündüğünü belirterek, "Ülkemde bu canlıların yetişmesiyle ilgilenen bir enstitü arayışına başladım. Panama kanalının çevresindeki rengarenk vahşi yaşamla dolu yağmur ormanlarının içerisinde binlerce farklı kuş ve kelebek türleri keşfedilmeyi beklemektedir. Endemik kelebeklerin parlak renkleri dünyanın dört bir yanındaki insanların dikkatini çekmekte ve yerel halk onları nasıl yetiştireceklerini ve koruyacaklarını öğrenerek ormanın uzağında, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi gibi yeniden yaratılmış cennetlerdeki yeni yuvalarına göndermektedirler. Tropikal bahçenin yöneticileri geçen yıl Cerro La Vieja'nın tesislerini ziyaret ettiler ve pupa yetiştirme ve ihraç etme ticari faaliyetinin yanı sıra Penonome dağlarındaki mütevazı insanların kelebek alışverişinden faydalandığını görmekten memnuniyet duydular. Bu proje sayın Yasin Selvi’nin, Kültür ve Ticaret ataşesi Christina Brostella başta olmak üzere elçilik personelinin ve Panama Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı’nın ilgisi ve dahli olmadan mümkün olamazdı. Ayrıca Türk Hava Yolları’na sponsor oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Biyoçeşitlilik üzerine kurulmuş olan bu diplomatik girişimi kutlarken, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ndeki Panamalı kelebeklere uzun ömürler dilerim" diye konuştu.

Değerli Büyükelçileri Konya’da Tropikal Kelebek Bahçesi'nde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise, yıllık 500 bini aşan ziyaretçi sayısına dikkati çekerek, Türkiye'den ve Türkiye dışından misafirlerin özellikle Konya Tropikal Kelebek Bahçesini görmek için Konya'ya geldiğini belirtti. "Bahçemizde hem Amerika'dan hem uzak doğudan farklı ülkelerden gelen kelebekler bulunuyor biz Kelebek Bahçemizde Panama'dan gelen kelebekleri de burada misafir etmekten mutluluk duyuyoruz" diyen Başkan Pekyatırmacı, Panama’da hem doğal hayatın gelişimine, hem de kelebek üretiminde katkıda bulundukları için de mutluluğunu dile getirdi.

Konuşmalar ardından Başkan Pekyatırmacı Panama Büyükelçisi Maria Sagel’e Kültür ve Ticaret Ateşesi Christine Brostella ve Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas’a çift başlı kartal ve kelebek rozeti takdim etti.