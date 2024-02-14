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Konya Şeker’in 2023-2024 kampanya döneminde pancar üreticisi ortaklarına 5 Milyar 918 Milyon TL’lik rekor düzeydeki nakdi ödemesi hesaplara yatırılmaya başlanıyor. Çiftçilere önceden ödenen ayni ve nakdi avanslarla birlikte toplam bedel 8 Milyar 190 Milyon TL gibi devasa bir rakama ulaştıKONYA (İGFA) - Konya Şeker, 2023-2024 kampanya döneminin sonlanması ile birlikte pancar bedellerini 15 Şubat Perşembe günü itibariyle ödemeye başlıyor.

2023-2024 kampanya döneminde 3 Milyon 808 bin 539 ton pancar alımı ile Konya Şeker’in rekor kırdığını belirten PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, çiftçiyi her konuda desteklediklerini aktardı.

Konya Şeker, 2023-2024 kampanya döneminin sonlanması ile birlikte toplamda 8 Milyar 190 Milyon 223 bin TL çiftçiye ödeme yapmış olacak. Şu ana kadar ödenen ayni ve nakdi avansın toplamı 2 Milyar 272 Milyon 642 bin TL olarak gerçekleşti. Kalan 5 Milyar 918 Milyon 581 bin nakdi üretici bedeli bugün çiftçilerin hesabına yatırılmaya başladı.

Başkan Erkoyucu, C ve D şekerine yüksek bedel ödediklerini belirtirken şu açıklamalarda bulundu. “Biz Konya Şeker olarak C ve D şekerine Türk Şeker ve diğer fabrikalara göre yüksek bedel ödedik. Bu rakam Türk Şeker’de 1.050 lira iken biz 1.500 lira olarak belirledik. Çiftçiyi bu konuda koruduk kolladık. Bir çiftçi kuruluşu olması hasebiyle bunu popülist politika olması adına yapmadık. Bu çiftçinin hakkıydı ve onu verdik. Biz çiftçimizin avansını, gübresini, mazot desteğini ve pancar bedelini gününde ödemeye çalışıyoruz.” dedi.

“TÜRK ŞEKER TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ BİR İSKONTO ORANI AÇIKLADI”

Öte yandan Türk Şeker’in tarihte görülmemiş bir iskonto oranı açıkladığını da sözlerine ekleyen Başkan Erkoyuncu, “Bu yıl Türk Şeker, şeker fiyatını kampanya bazında 27 lira olarak belirledi. Ama aynı Türk Şeker tarihte görülmemiş yüzde 20 gibi bir oranda iskonto uyguladı. Dolayısıyla şeker toptan satış fiyatı 21,5 lira olarak açıklandı. Biz de bu rakama uymak zorundaydık. Çiftçiye 6 milyar nakit para ödememiz gerekiyordu. Şekerimizi 21,5 TL’den sattık.” ifadelerini kullandı.

Başkan Erkoyuncu, Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesinde açılan Tohum ve Bitki Sağlığı Kliniğinin verimli kullanılması gerektiğini vurgulayarak, “Buradan çiftçilerimize ilan ediyorum. İklim şartlarından dolayı ürünlerdeki olumsuzluklar titizlikle takip edilmeli. Yaşanan tüm olumsuzluklarda Tohum ve Bitki Sağlığı Kliniğimize başvurulursa çok hızlı şekilde müdahale edebiliriz. Çiftçilerimiz ürünleri birebir takip etmeli ve teyakkuzda olmalılar.” diye konuştu.