Görevden affını isteyen pandemi döneminin önemli isimlerinden olan Sağlık eski Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından hem vatandaşlar, hem de sağlık çalışanlarına teşekkür etti.ANKARA (İGFA) - Sağlık eski bakanı Fahrettin Koca, bakanlıkta bugün gerçekleşen devir teslim töreninde görevini yeni bakan Kemal Memişoğlu'na teslim etmesi sonrasında sosyal medya hesabından hem vatandaşlara, hem de sağlık çalışanlarına ayrı ayrı paylaşımlarda bulundu.

Fahrettin Koca, ilk teşekkürünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine atanan Murat Kurum ile görevi kendisine devreden Mehmet Özhaseki için teşekkür ederken, Sağlık Bakanlığı görevini üstlenen Kemal Memişoğlu’nu da kutlayarak, başarılar diledi.

Eski bakan Fahrettin Koca, hayatının en anlamlı dönemini Sağlık Bakanı olarak geçirdiğini ifade ettiği vatandaşlara yönelik paylaşımında, "Bu dönemde ağır sınavlarla karşılaştık, sizin desteğinizle başarılı olduk. Hizmetlerimizde, her hastamıza onun hekimi gibi yakın olmaya çalıştım. Takdiriniz teşvik edici, eleştiriniz yol gösterici oldu. Şifa bulmasında katkım olan her hastamız için mutluyum. Sağlıkla kalın. Teveccühünüz için teşekkür ediyorum" dedi.

Koca, bir teşekkürü de sağlık çalışanlarına yaptı.

Sağlık çalışanlarıyla birlikte benzersiz bir özveriyle çalışmayı gerektiren dönemler yaşadıklarını ifade eden Fahrettin Koca, paylaşımında, "Çabanız için sizlere minnettarım. Sorunlarınız, kesinlikle, sağlık sisteminin öncelikli sorunları arasında kabul edilmeliydi, gerekli çözümleri geliştirmeye çalıştık. Amirinizden çok hekim arkadaşınız olmak istedim ve öyle kalacağım. Her birinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.