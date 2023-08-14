Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 71. Mali Genel Kurulu'nda konuşan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Kooperatif Başkanı Ramazan Erkoyuncu, pancar taban fiyatını tatmin edici düzeyde beklediklerini ifade ederek, "Uzun süre şekerin fiyatı 18 TL civarında kaldı. Bu yıl bakanlık düzeyinde yaptığımız görüşmelerde pancar taban fiyatının beklentinin üstünde olmasını bekliyoruz" dedi.KONYA (İGFA) - Genel Kurula üreticilerin yanı sıra, Tarım Bakanlığı yetkilileri, Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Şeker-İş Sendikası temsilcileri, PANKOBİRLİK Genel Müdürü Tolga Demirhan, çok sayıda muhtar ve üyelerin katılımı ile Konya Şeker fabrikasında yapıldı.

Gündemdeki maddelerin tek tek okunup, ibraların oybirliği ile alındığı Genel Kurulda, PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, bir konuşma yaptı.

Başkan Erkoyuncu, son günlerde gündemde olan Kota konusuna da açıklık getirerek, "Kayseri Şeker, 5 yıl önce özelleştirilen Turhal Fabrikası'nın kota hakkını şimdi aldığı için toplamda bizim önümüze geçti. Konya Şeker, kurulu kapasitelerin üstüne çıkabilen tek fabrikadır. Buna rağmen bu kabul edeceğimiz bir kota değil. Yetkilerle görüştük. Yine söylüyorum biz hakkımızı alırız. Alacağız. Çiftçimizi mağdur etmeyiz" dedi.

“ÇİFTÇİMİZİN KOTASI 55 TON ARTACAK”

"Şeker sektöründe Türkiye'nin en iyisiyiz bunu bakanlığımızda ifade ediyor” diyen Başkan Erkoyuncu, "Bu yıl 3 Milyon 650 bin Ton pancar işleyeceğiz. Yüzde 20'de C kotası var. Pancar’da İdeal kampanya süresi 100-110 gündür. Biz 149 gün çalıştık. Bu yıl Onu da geçebiliriz. Geçen yıl Türkiye'de 1 ay 40 gün sonra pancarı işledik. Pancarın kendine has fiziksel özellikleri var. Tedbirlerimizi aldık. Bu sene kotalarınız da 55 ton civarı artacak. Ama gelecek yıl kotalar tekrar revize edilecek. Hakkımızı gelecek yıl alacağız. Gerekirse erken kampanya açacağız. Pancar stoğumuzu sağlıklı yapacağız. Altınekin bölgesinde de Maus sistemini deniyoruz. Verim alırsak da bunu tüm hinterlandımıza yayabiliriz" şeklinde konuştu.

"PANCAR TABAN FİYATINI TATMİN EDİCİ DÜZEYDE BEKLİYORUZ"

Başkan Erkoyuncu, ülkemizde geçen yıl yaşatılan sunni şeker sıkıntısı gündemi nedeniyle, uzun süre Şeker'in fiyatının 18 TL civarında kaldığını hatırlatarak, "Göreve geldiğimizde 4 TL civarında satılan Şeker, 18 TL'ye çıktı. 400 bin ton ithal şeker kotasının 321 bin tonu ithal edildi. Bu nedenle şeker uzun bir süre 18 TL'yi geçmedi. Bu yıl bakanlık düzeyinde de yaptığımız görüşmelerde gördüğümüz izlenim pancar taban fiyatının beklentinin üstünde olmasını, tatmin edici düzeyde olacağını bekliyoruz. Çiftçilerimizin merakla beklediği fiyatı, yakın zamanda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıklayacaktır" diye konuştu.