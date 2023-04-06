Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık sporcusu Samet Akça, Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı. Üst üste 3 yıldır aynı şampiyonada madalya kazanan Akça, başarılarına bir yenisini daha ekledi.MANİSA (İGFA) - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası 03-06 Nisan 2023 tarihlerinde Mersin/Erdemli Atıcılık Poligonunda düzenlendi.

Şampiyonaya Manisa Büyükşehir Belediyespor adına son iki yılda gümüş ve bronz madalya sahibi sporcu Samet Akça ile ayakta ve yatarak atış (Sh2) kategorisinde Manisa’yı ve Manisa Büyükşehir Belediyespor’u Milli Takımlar bazında temsil eden antrenör Taner Bakal katıldı. Başarılı sporcu Samet Akça, bu yılda başarılı atışlar yaparak kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu. Milli Takım adına yarışma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Akça, uluslararası arenada Türk Bayrağını dalgalandırmak istediğini belirtti.