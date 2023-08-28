Merkez Bankası politika faizini, beklentilerin üzerinde artırmasının ardından dolar 25 liraya kadar gerilemişti. Peki haftanın ilk gününe dolar nasıl başladı?Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa Kapalıçarşı esnafından döviz bürosu sahibi, dövizdeki son durumu Herkes Duysun ekibine anlattı.

Doların, hızlı bir düşüş ardından tekrar yükseldiğini belirten döviz bürosu sahibi, “Geçen hafta Merkez Bankası, şok bir faiz artışı yaptı. Faiz oranı %20 civarında beklenirken %25 olunca, dolar 27.30’lardan 25.50’ye kadar düştü ama ertesi gün yine toparladı. Cuma günü 26.50’den kapatmıştı. Bugün ise aynı fiyatlarda devam ediyor. Çok bir hareketlilik yok. Cuma günkü kapanış fiyatlarından bu haftayı açtık. Euroya gelirsek, paritede fazla oynama olmadı. 27.50’lere kadar düşmüştü şu an 28.70’lerde işlem görüyor.” ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI FAİZİ YATIRIMCILARI KORKUTTU MU?

Satışların devam ettiğine dikkat çeken döviz bürosu sahibi, “Bu faiz, yatırımcıları çok korkutmadı. Yine alıcı oldu ve fiyatlar yükseldi. Yatırımcı korkmuş olsa, satış devam etmez ve fiyatlar tekrar yükselmezdi.” dedi.

https://youtu.be/mBNMilrZdz0