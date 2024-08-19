Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan ve dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen Kayaşehir ve Meryem Ana Kilisesi’ni gezdi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı’nın davetlisi olarak Nevşehir’e gelen Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta ve eşi Celestina Valdez, Nevşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından tarihi Kayaşehir, Meryem Ana Kilisesi ve VR Deneyim Merkezi’ni gezdi. Konuk büyükelçi ve eşine gezi sırasında Kayaşehir hakkında bilgiler veren Başkan Arı, bölgede gerçekleştirmeyi planladıkları yeni turizm yatırımlarını anlattı.

Kayaşehir içerisinde yer alan tarihi bezirhane, ticarethaneler ve yaşam merkezlerini büyük bir hayranlıkla gezen konuk büyükelçi, ilk kez ziyaret ettiği Kayaşehir ve beraberinde Meryem Ana Kilisesi’nden çok etkilendiğini söyledi.

Özellikle kültür ve turizm alanında hayata geçirdiği projelerden dolayı Başkan Arı’yı tebrik eden Büyükelçi Valdez,Nevşehir Belediyesi ile önümüzdeki dönemde kültür, turizm ve gençlik projeleri hakkında ortak çalışmalara imza atabileceklerini kaydetti.

Başkan Arı daha sonra Nevşehir yöresinde yetişen üzümler hakkında bilgi almak isteyen Büyükelçi Valdez ile birlikte Gülşehir ilçesinin Tuzköy mahallesinde bulunan Kılıç Fidan ve Bağcılık Tesisini ziyaret etti. Burada Mehmet Kılıç isimli üretici tarafından 400’ü aşkın türde yetiştirilen üzümlerden tadan Valdez, en kısa sürede yeniden Nevşehir’i ziyaret etmek istediğini dile getirdi.