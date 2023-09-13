Şanlıurfa’nın güneş potansiyelini enerjiye dönüştürmek için çalışma başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü ilçesi Aşık Mahallesindeki tarıma elverişsiz 200 dönüm arazi üzerinde kurduğu 18 Megavat kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali ile yaklaşık 16.500 hanenin enerji ihtiyacı karşılanacak. Başkan Beyazgül GES projesinin tamamlandığını ve elektrik üretiminin başladığını kaydetti.ŞANLIURFA (İGFA) - Türkiye’nin en çok güneş ışınımı alan, güneşli gün sayısı en fazla illerden biri olan Şanlıurfa’da tarım yapılmaya elverişli olmayan eğimli alanlarda güneşten yararlanarak yenilenebilir enerji üretmek için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Aşık Bölgesindeki 18 megavat güce sahip GES santralini tamamladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleri ile yenilenebilir ve çevreci enerji sistemleriyle sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek aynı saha içerisinde teknik ekip tarafından 603 KW ve 550 KW gücünce 2 adet Tracker (Güneş Takip Sistemli) GES projesi uygulaması da gerçekleştirildi.

Böylece Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Aşık bölgesi-Şanlıurfa Temiz su Arıtma Tesisi ve Akçakale-Ceylanpınar atık su arıtma tesislerinde kurulu toplam 22,2 MW gücünde GES santrali devreye alınmış olacak. Bu santrallerin 21.5 MW’ı ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül döneminde hayata geçirildi.

Aşık bölgesinde kurulumu yapılan 32.760 adet 550 Watt panellerle Şanlıurfa'nın yenilenebilir enerjisine güç katacak olan GES projesi ile yıllık yaklaşık 33 milyon kWh enerji üretilmesi hedefleniyor. Böylece hem enerji maliyetlerinin düşürülmesi hem de çevreye de katkı sunulması öngörülüyor.

Karaköprü ilçesi sınırlarında bulunan Aşık Mahallesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi mühendisleri ve teknik ekipleri tarafından yapılan araştırmada bölgede rüzgar hızının oldukça fazla olduğu gözlemlenerek bölgeye Başkan Beyazgül’ün talimatlarıyla “Rüzgar Ölçüm İstasyonu” kurulumu yapıldı. Rüzgâr ölçümleri yapılarak o bölgeye rüzgâr türbini (Rüzgârgülü) kurulumu yapılması planlanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül çalışmaların tamamlandığı Aşık Mahallesi GES santraline giderek teknik ekipten bilgi aldı. Başkan Beyazgül GES santralinin faaliyete girdiğini aktardı.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “GES SANTRALİMİZ FAALİYETE GİRDİ”

Başkan Beyazgül, “ Aşık Mahallemizdeyiz. Şuan arkamızda Belediyemizce kurulan güneş panelleri bulunmaktadır. Bu güneş panellerimiz faaliyete girdi. Bu yatırımın karşılığını artık almaktayız. Hedefimiz tükettiğimiz enerjinin tamamı kadar güneş paneli kurmak ve buradan ödediğimiz aylık 100 milyon TL civarındaki enerji bedellerini karşılayarak bunu da şehrimiz için yatırıma dönüştürmektir. Bu güne kadar kuyulardan çektiğimiz su bize çok maliyetli olarak dönüyordu. Yine arıtma tesislerine pompaj ile su gönderiyorduk. Bu hizmetler de bir enerji bedeli istiyor. Şanlıurfa enerji bedeli olarak en fazla enerji bedeli ödeyen şehirlerden biridir. Biz burada bunu avantaja dönüştürüyoruz. Kendi GES’lerimizi ve rüzgârgüllerimizi kurarak inşallah enerjimizi tamamen ücretsiz bir hale getireceğiz. Buradan alacağımız karşılık, mahsuplaşma ile bir enerji bedeli ödemememizi sağlayacak. Kurduğumuz Rüzgâr Ölçüm İstasyonu ile Rüzgâr Türbini montajı öncesi testlerimiz devam etmektedir. Buradaki incelemelerimiz sırasında bir rüzgâr gücü yoğunluğu olduğunu gördük. Hemen test çalışmalarına başladık. Yaptığımız testlerde bugüne kadar çok olumlu sonuçlar aldık. Testlerimiz tamamlandıktan sonra inşallah burada rüzgârgüllerimizi kuracağız. Rüzgâr türbinleri güneş enerjilerinden çok daha avantajlı. Bütün bunlar sağlandıktan sonra Şanlıurfa enerji bedeline ödediği ücreti yatırıma ödeyecek. Kırsal ve merkezde çok daha büyük yatırımlar yapmış olacağız.” İfadelerine yer verdi.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “RÜZGÂR TÜRBİNİ KURMAK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK”

Biz güneş enerji santralimizi kurduktan sonra devamını getireceğiz. Hedefimiz enerjiye hiçbir ücret ödemeyinceye kadar buradaki çalışmalarımızı bitirmektir. Diğer taraftan rüzgâr türbinlerimizi halk arasında rüzgârgülü olarak da biliniyor. Rüzgâr türbinlerimizi de kuracağız. Yapmış olduğumuz testlerde burada olumlu cevaplar almaktayız. Güneş Enerji Sistemini kurduğumuz zaman burada rüzgâr gücü yoğunluğu olduğunu gördük. Bu rüzgâr gücü yoğunluğunu da değerlendirmek için hemen test çalışmalarımıza başladık. Test çalışmaları tamamlandıktan sonra Şanlıurfa’da rüzgâr türbinleri vasıtasıyla da enerji üreteceğiz. Amacımız Şanlıurfa’nın sarf ettiği enerji karşılığında hiçbir bedel ödemeksizin elde edilen parayı tamamen yatırıma dönüştürmektir. Bunun için büyük adımlar attık atmaya da devam edeceğiz. Bu güneş panelleri de Şanlıurfa’mızındır. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun.” Diye konuştu.