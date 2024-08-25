Türkiye'yi Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda temsil edecek olan milli sporcular, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın da katıldığı törenle Fransa'ya uğurlandı.İSTANBUL (İGFA) - Fransa'nın ev sahipliğinde 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcular için İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda uğurlama töreni yapıldı.

Paralimpik Kafile, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın da katıldığı törenle yolcu edildi.

Team Türkiye Uğurlama Töreni’nde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak milli sporculara hitap ederek, "Göğsünde taşıdığı şanlı bayrağımızı göndere çektirmek için mücadele edecek her bir sporcumuza gönülden başarılar diliyorum" dedi.

“Team Türkiye” aile fotoğrafı çekiminin ardından Paralimpik Kafile, özel uçakla Paris’e uğurlandı.