Afyonkarahisar’da sürücüsünün kontrolünden çıkan tır şarampole girdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada tırın parçalanan dorsesindeki yaklaşık 200 un çuvalı 150 metrelik bir alana dağılarak zarar gördü.

Kaza, Bolvadin ilçesi çevre yolu üzeri Hüdayi Cami yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.D., yönetimindeki 42 EM 705 plakalı un yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç şarampole girip yaklaşık 300 metre ilerledi. Bu sırada sürücünün son anda yaptığı hamle ile tır devrilmezken, dorsesi ise parçalandı. Parçalanan dorseden 200 un çuvalı 150 metrelik bir alana dağıldı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler un çuvallarının bir kısmının dağıldığı yolda güvenlik önlemi aldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazanın ardından çevreye dağılan unların kaldırılması ile yoldaki trafik normal seyrine döndü.