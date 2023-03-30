Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde parfüm fabrikasında çıkan yangın 3 saattir devam ederken ekipler, alevlerle başa çıkmak için tüm imkanları seferber etmiş durumda.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bu sabah saat 02.03 sıralarında parfüm fabrikasında çıkan büyük çaplı yangın 3 saattir devam ediyor.

Gökyüzü turuncuya büründü

Yangına Tekirdağ’ın çok sayıda ilçesinden itfaiye ekipleri de destek için gönderilirken, itfaiye erleri metrelerce yükselerek fabrikayı ve gökyüzünü saran yangını söndürmek için var gücüyle çalışıyor. Yangının meydana geldiği alanda gökyüzü adeta turuncu renge büründü.