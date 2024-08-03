Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 2 Ağustos Cuma günü Team Türkiye 7 spor dalında mücadele etti.FRANSA (İGFA) - Atıcılıkta 25m tabanca elemelerinde Şevval İlayda Tarhan 21., Şimal Yılmaz 28. oldu.

Atletizmde Buse Savaşkan yüksek atlama seçmelerinde 1.92m’lik atlayışıyla finalde yarışmaya hak kazandı. Milli atletimiz 4 Ağustos’ta finalde yarışacak. 3 adım atlama seçmelerinde Tuğba Danışmaz 13.97 derecesiyle 16. olurken, çekiç atma elemelerinde Özkan Baltacı 71.40m’lik derecesiyle 27. oldu.

Boksta Esra Yıldız Kahraman kadınlar 57kg son 16 turunda Tunuslu Khouloud Hlimi’yi 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Judoda kadınlar +78 kiloda Kayra Özdemir son 16 turunda Moğol Adiyasuren Amarsaikhan'ı shido ile mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde son olimpiyat şampiyonu Japon Akira Sone'yi altın skorda yenen milli judocumuz yarı finale çıktı. Yarı finalde İsrailli rakibine karşılaşmanın ilk saniyelerinde ippon ile mağlup olan ve bronz madalya maçında Koreli Hayun Kim'e yenilen Kayra Özdemir Oyunları 5'inci sırada tamamladı. Erkekler +100 kiloda ise İbrahim Tataroğlu son 32 turunda Sloven Enej Marinic'i ippon ile yenerek son 16 turuna yükselirken, bu turda son dünya şampiyonu ve 1 numaralı seri başı Koreli Minjong Kim'e ippon ile yenilerek Oyunları tamamladı.

Kürekte Elis Özbay D finalinde 4., klasman sıralamasında ise 22. olarak Oyunları tamamladı.

Okçulukta Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır’dan oluşan karma takımımız son 16 turunda Japonya'ya beraberlik atışında merkeze yakın ok farkıyla 5-4 mağlup olarak elendi.

Yelkende Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu’ndan oluşan 470 karma takımımız, ilk yarışını 14, ikinci yarışını ise 9. sırada bitirdi. Sporcularımız ilk günü genel sıralamada 13. tamamladılar. Ecem Güzel, ILCA 6 ikinci yarışında 22., üçüncü yarışında 24. olurken, dördüncü yarış yarına ertelendi. ILCA 7’de ise Yiğit Yalçın Çıtak üçüncü yarışı 37., dördüncü yarışı 14. sırada bitirdi.