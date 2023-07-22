Konya’da 17 yıldır faaliyet gösteren marka, şehirdeki ikinci otelini açmak için hazırlıklara başladı. Yıl sonuna kadar otel sayısını 50’nin üzerine çıkarmayı hedefleyen Dedeman, Akyokuş Park İnşaat ile 19 Temmuz’da yeni bir projeye imza atarak otel sayısını 39’a çıkarmış oldu.

2024 yılı Nisan ayında hizmete girmesi planlanan Park Dedeman Konya, “Akyokuş Park İş ve Yaşam Merkezi” projesi içinde yer alıyor. Modern mimarisi ve konumu ile dikkat çeken Park Dedeman Konya; 9 suit, 6 aile, 6 engelli ve 131 standart oda olmak üzere toplam 152 odası, geniş lobisi ve restoranı ile misafirlerini ağırlayacak.