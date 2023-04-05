Afyonkarahisar’da devriye gezen jandarma ekipleri baraj kenarında park halinde duran bir aracın içerisinde esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olay, Bolvadin ilçesi, Özburun beldesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri baraj kenarında park halinde duran bir araçtan şüphelendi. Araç içerisindeki Y.Y. ve K.B. isimli şahısların kimlik sorgulamalarını yapan ekipler ardından yaptıkları aramada 8 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayın ardından şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.