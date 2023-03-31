Denizli’de park halinde bulunan SUV araç, alev alev yandıktan sonra demir yığınına döndü.

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; park halinde bulunan İsmet Yılmaz’a ait 20 AIS 703 plakalı SUV tarzı araçtan henüz bilinmeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Araç sahibi durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı otomobile müdahale etmeye başladı. Bu sırada güvenlik güçleri ise çevrede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlemlerini aldı. Ekiplerin müdahalesi sonrası aracı saran yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarıyla birlikte hurdaya dönen araç çekici ile kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.