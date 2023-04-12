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Namağlup lider olan İnegöl Belediyespor Küçük Erkekler Voleybol Takımı, bu sonuçla 25 Mayıs-1 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak olan Altyapılar Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Turuncu Lacivertli takım, Yalova’da yapılan Türkiye Şampiyonası grup birinciliği maçlarını da yenilgisiz tamamlayarak grubunu lider bitirdi.

Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarını namağlup lider tamamlayan İnegöl Belediyespor Küçük Erkekler Voleybol Takımı, Mayıs ayında yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyespor Küçük Erkekler Voleybol Takımı, Bursa Bölgesi Yerel Lig müsabakalarını 3’üncü olarak tamamlayarak Altyapılar Türkiye Şampiyonasının Grup Birinciliği maçlarına katılmaya hak kazanmıştı.

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