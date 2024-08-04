Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Şarköy ilçesine bağlı Mürefte ve Uçmakdere mahallelerinde titizlikle yürütülen peyzaj düzenleme çalışmaları başarıyla tamamlandı.TEKİRDAĞ (İGFA) - Mürefte Mahallesi'ndeki çalışmalarda, taş iskeleye 6.20 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 2.20 metre yüksekliğinde ahşap seyir iskelesi imal edilerek alana monte edildi. Ayrıca, alan içerisine 10 adet ahşap çöp kovası ve 5 adet sabit salıncak konuldu. Bitkilendirme çalışmaları kapsamında ise 32 adet helezon leyland, 67 adet pratik şimşir, 150 adet bodur alev, 40 adet zakkum, 750 adet altuni taflan, 3.360 adet mevsimlik çiçek ve 9 adet palmiye dikimi gerçekleştirildi.

Uçmakdere Mahallesi'nde yapılan düzenlemelerde ise, alana 50 metrekare kayrak taşı döşenerek zemin yenilendi ve mevcut hayrat duvarına manzara resmi yapıldı. Metal olan Uçmakdere halk plajı tabelası kaldırılarak yerine 2 metre yüksekliğinde, 1.20 x 1.80 boyutlarında ahşap tabela konuldu. Geçiş kolaylığı sağlanması adına 2.50 metre uzunluğunda, 1.10 metre genişliğinde ve 1 metre yüksekliğinde ahşap köprü imal edilip alana monte edildi. Ayrıca, alan içerisine 2 adet ahşap saksı yerleştirildi.

“YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA ARALIKSIZ DEVAM EDECEĞİZ”

Yapılan düzenleme çalışmaları ile ilgili olarak bir değerlendirme yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, “Şarköy ilçemize bağlı Mürefte ve Uçmakdere mahallelerinde gerçekleştirdiğimiz peyzaj düzenleme çalışmalarını nihayete erdirdik. Amacımız, halkımızın keyifle vakit geçirebileceği, estetik ve fonksiyonel alanlar yaratmaktı. Bu doğrultuda ekiplerimiz, her iki mahallemizde de titizlikle çalışarak hem doğal güzellikleri koruyup hem de yeni dinlenme ve eğlence alanları oluşturdu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak her şeyin en iyisini hak eden değerli halkımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.