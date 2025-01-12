Bursa'nın Mudanya ilçesinde “Görmezden Gelmiyoruz” temasıyla doğuştan görme engelli Eşref Armağan’ın Tahir Paşa Konağı’nda açtığı resim sergisi büyük beğeni topladı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında, doğuştan görme engelli dünyaca ünlü ressam Eşref Armağan’ı konuk etti.

Tahir Paşa Konağı’ndaki etkinliğe Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve eşi Müge Dalgıç, Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, meclis üyeleri, engelli dernekleri üyeleri ve sanatseverler katıldı.

Görme engelinin farkına 4 yaşında vardığını ve okulda arkadaşları sayesinde harfleri ve sayıları dokunarak öğrendiğini anlatan Eşref Armağan, resim yapmaya 12 yaşında, babasının tahtaya kazıdığı bir kelebek figürünü çizerek başladığını söyledi. Ailelerin bu konudaki desteğinin önemini vurgulayan Armağan, engellilere yeteneklerini keşfetmeleri için cesaret verdiğini belirterek, "Önce engelinizi kabul edin, ardından sevdiğiniz işi yapmaya kararlılıkla devam edin. İnanın ki başarıya ulaşacaksınız” dedi.

Bu arada yapay zeka teknolojilerinin görme engelliler için sunduğu kolaylıklardan da bahseden Armağan, yeni teknolojilerin günlük yaşamda büyük bir destek olduğunu belirtti. Tahir Paşa Konağı’nın üç boyutlu maketini dokunarak inceleyen Armağan, etkinlik sırasında gerçekleştirdiği karakalem çalışmasını Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’a hediye etti. Eşref Armağan’ın “çok özel bir yetenek” olduğunu söyleyen Başkan Dalgıç, kendisinin herkese örnek olması gerektiğini vurguladı.

Etkinliğin sonunda Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES) Türk Halk Müziği Korosu da seslendirdikleri türkülerle eğlenceli anlar yaşattı.