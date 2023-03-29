Gazeteci Yazar Mesut Demir, Ankara kulislerinde ve parti genel merkezlerindeki izlenimleri aktarırken, AK Parti’de Süleyman Soylu’nun Bursa’da liste başı gösterileceğinin kulislerde ağır bastığını yazdı.

BURSA (İGFA) – Gazeteci Yazar Mesut Demir’in köşe yazısı…

Seçimlere 47 gün kala siyasette sular ısınmaya başladı.

Cumhur ve Millet İttifakları arasındaki kıyasıya yarış, küçük ölçekli partilerin ittifaklarda yer bulma çabaları da kulisleri sürekli hareketli tuttu.

Ankara izlenimlerim ve kulis bilgilerime AK Parti’den başlayalım…

AK Parti Genel Merkezi, aday adaylığı başvuran ya da mülakata katılanların ağırlıkta olduğu bir görünüm sergiledi.

Geçmiş seçimlere göre, parti genel merkezinde hareketliliğin az olduğu dikkatlerden kaçmıyordu.

Lakin, geçmiş seçimlere göre bugünlerde biraz daha durgun gibi gösterse de, aday listeleriyle ilgili sessiz bekleyişi andırıyor.

AK Parti kulislerinde, Bursa ile ilgili, liste başı olarak Süleyman Soylu ve Hakan Çavuşoğlu’nun yer alacağı, Efkan Ala’nın Ankara’dan gösterileceği görüşü kulislerde ağır basıyor.

Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirilerek Ankara, İstanbul ve İzmir’in emanet edildiği, Binali Yıldırım’ın da Başbakanlık yaptığı dönemde Başbakan Yardımcılığı yapan Hakan Çavuşoğlu, Bursa listelerinde de etkin rol oynayacak.

Mevcut milletvekillerinden Mustafa Esgin ve Refik Özen’in yanı sıra Emine Yavuz Gözgeç’in devam edeceği de gelen bilgiler arasında.

Mevcut aday adaylarından en iddialı isimler arasında Doğu ve Güneydoğu Bölgelerini temsilen Fuat Alpaslan, Dağ Yöresini temsilen Nazım Maral, Ayhan Salman, Süleyman Çelik gibi isimlerin seçilebilir listede yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Diğer yandan…

Faruk Çelik için Ankara ya da İstanbul’dan listenin verilebileceği, Recep Altepe’nin ise Bursa’dan aday listesine girebileceği konuşuluyor.

Aday adayları listelerine bakıldığında, başvuranların yüzde 50’si ya isim yapmak ya da yerel seçimlerde görev almak için aday adayı oldukları kulis bilgilerinde yer alıyor.

CHP’de ise…

Genel Merkez’de bir hareketlilik söz konusu.

Bir yandan isim yapıp, gelecek dönemde görev almak isteyenler, diğer yandan geçmişte görev alıp yeniden görev bekleyenlerin yanı sıra aday adaylığı başvurusu yaparak listeye girmeyi hedefleyenler, CHP Genel Başkan Yardımcıları ile görüşmek için çaba gösteriyor.

Mevcut milletvekilleri arasında en garanti gözüyle bakılan isim Lale Karabıyık. Erkan Aydın’ın da bu konuda şansı yüksek. Kitlesel oy toplama arayışına bakılırsa Nurhayat Altaca Kayışoğlu bir adım önde.

Doğu ve Güneydoğu’yu temsilen en güçlü aday CHP Nilüfer Belediyesi eski Meclis Üyesi Mesut Şehitoğlu. Ancak, Mesut Şehitoğlu, 1. bölgeden aday adaylığı başvurusu yaptı. Osmangazi ve Nilüfer’de çok iyi bir kitlesi olduğu aşikar.

Nitekim…

Bunu adaylık açıklamasında gösterdi.

Diğer yandan, eski İl Başkanı İsmet Karaca, göz önündeydi.

Lakin…

Gerek teşkilatlardan, gerekse Genel Merkez’den istediği olumlu tepkiyi alamadı.

Diğer bir isim de, Mustafa Bozbey.

CHP Genel Merkez’de karşılaştığımız Mustafa Bozbey, her ne kadar “adaylık başvurusu için gelmedim” dese de, bir girişimde bulundu.

Ancak…

“Sen bizim Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayımızsın” cevabını aldığı konuşuldu CHP Genel Merkezi’nde…

CHP’de Bursa listelerine ittifak partilerinden de isimlerin gelme olasılığı yüksek.

Parti genel merkezlerindeki fırtına öncesi sessizlik gibi, bir yandan hareketlilik, diğer yandan sessizlik hakim.

Merhum Süleyman Demirel’in “Siyasette 24 saat çok uzun bir süre” sözü tüm siyasilerin kulağında küpe.

Bir aday adayı ile Ankara’da yaptığım sohbette, “9 Nisan’da YSK’ya verilen listede ismimi görmedikten sonra garanti adayım demem, diyemem” diyor.

Geçmiş yıllarda şuna da şahit olundu.

Parti Genel Merkezi’nden çıkarken listede olan bazı isimler, YSK’ya verilen listede isimlerini göremediler.

O 5 dakikalık hamle bazı isimleri milletvekilliğinden etti.

Aday adayları, sadece aday olmak istemiyor.

Aynı zamanda listede seçilebilir sıradan girmek istiyor.

Kim hangi sırada listeye girecek? Kimler bu sıralamayı kabul etmeyerek adaylıktan istifa edecek? göreceğiz…

Diğer partilerin Ankara kulislerini ayrı ayrı kaleme alacağım.

Bakalım, 9 Nisan’a kadar kulislerde neler olacak?

Sağlıklı ve esen kalın…