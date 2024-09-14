İzmit Belediyesinin kente kazandırdığı 2’nci Kent Lokantası olan Paşa Kent Lokantası CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katıldığı törenle resmi açılışını gerçekleştirdi KOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına aralıksız devam eden İzmit Belediyesi, İzmit Kent Lokantası’nın ikincisini de kente kazandırdı. Ağır ekonomik koşullarla baş etmeye çalışan dar gelirli vatandaşların, emeklilerin ve öğrencilerin uygun fiyatlı ve lezzetli yemeğe ulaşabilmeleri amacıyla Fevziye’deki hizmet veren ilk Kent Lokantası’nın ardından Paşa Kent Lokantası da hizmete başladı. Tesisin resmi açılışı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştirildi.

4 ÇEŞİT YEMEK 40 LİRA

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:9 (Mehmet Ali Paşa Camii Karşısı) yer alan 2’nci Kent Lokantası’nda 4 çeşit yemek 40 TL. Paşa Kent Lokantası her gün saat 12.30 itibariyle vatandaşa hizmet sunuyor. Haftanın 6 günü hizmet veren Kent Lokantası sadece Pazar günleri kapalı.

“YOĞUN KATILIM

Paşa Kent Lokantasının açılış programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Kocaeli Milletvekilleri Muhip Kanko, Nail Çiler, Harun Yıldızlı, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, CHP Kocaeli İl Yönetimi, ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“DAYANIŞMAYI VE UMUDU DA PAYLAŞIYORUZ”

Kent Lokantasının açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bugün burada yalnızca bir açılış için değil, aslında bir derdi, bir yarayı birlikte sarmak için toplandık. Kent Lokantalarımız, sadece bir tabak yemek sunmuyor. Burada her tabak, geçim sıkıntısı çeken ailelerin, emeklilikte ay sonunu getiremeyen büyüklerimizin, evinden uzak okuyup bir öğün yemeği düşünen üniversite öğrencilerimizin hikayesini anlatıyor. Bugün, bu sofralarda sadece gıdayı değil, dayanışmayı ve umudu paylaşıyoruz.

“HALKIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ DEDİK”

Ekonomik koşullar hepimizi derinden etkiliyor. Enflasyonun, hayat pahalılığının boğduğu vatandaşlarımız, en temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanıyor. İşte tam da bu yüzden, biz İzmit Belediyesi olarak, "Halkımızın yanında olacağız" dedik. Bir lokma ekmeği, bir tas çorbayı bile erişilebilir hale getirmek için Kent Lokantalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesinden sonra İzmit’te de hayata geçirmiştik. İlkini geçtiğimiz yıl merkezde açmıştık. Sizlere söz veriyorum; bu kapılar herkese, özellikle de en çok ihtiyacı olanlara, sonuna kadar açık kalacak dedik.

“SOKAKTA AÇ GEZEN ÇOCUĞUN SORUMLULUĞU HEPİMİZİNDİR”

Ama bazıları çıkıp diyor ki: "Zararına veriyorsunuz, böyle projeler sürdürülebilir değil." Göreve geldiğimiz 2019’dan bu yana halk lehine ne yaptıysak birileri hep bizi karalamaya çalıştı. Ben de buradan açıkça söylüyorum; evine ekmek götüremeyen, üniversite harçlığını denkleştiremeyen öğrencilerimizin, ay sonunu getiremeyen emeklilerimizin olduğu bir düzende, biz kâr-zarar hesabı yapmayız! Biz bu sofrayı zarar-ziyan diye değil, bir mecburiyet ve vicdani sorumluluk olarak kuruyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sokakta aç gezen bir çocuğun sorumluluğu hepimizindir!

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Kent Lokantaları birçok vatandaşımızın ekonomik anlamda rahatladığı alanlar. Önce öğrencilerle başlamıştık. Her gün bir öğün ücretsiz yemek sunan Anne Eli projesini hayata geçirmiştik. Sonrasında da Mahalle Mutfakları Projesini yaparak dezavantajlı mahallelerimiz çok uygun ücrete yemekler sunduk. Benim de mahallem olan Bekirpaşa dediğimiz bu bölgede birçok insanımızın ihtiyacını karşılayacak olan Kent Lokantalarının ikincisini açıyoruz. İzmit Belediyesi olarak, "Her zaman Yanınızdayız!" diyoruz.

“ASKIDA YEMEK UYGULAMASI BAŞLADI”

Bugünden itibaren de Kent Lokantalarımızda yardım etmek isteyen vatandaşlarımız için ‘Askıda Yemek’ uygulamasını hayata geçirdik. Bir mobil uygulama yaptık. Bugün verilen yemek ücretsiz olacak. CHP İzmit İlçe Başkanımız Gökhan Ercan ve yönetimi bugünkü yemeği kendi bütçelerinden ödeyecekler. Kendilerine teşekkür ediyorum.

“BİZ DAYANIŞMANIN VE UMUDUN ADIYIZ”

Kent Lokantalarımız, halkın kalbine dokunan birer umut ışığı. Bu umut ışığını, bugün bir kez daha büyütmenin gururunu yaşıyoruz. Sadece bugün değil, yarın da, her daim, halkımızın yanında olacağız. Çünkü biz, bu kentte ve güzel ülkemizde dayanışmanın ve umudun adıyız. CHP Genel Başkanımız Özgür Özel’i bu açılışta ağırlamaktan onur ve şeref duydum.

“GENEL BAŞKANIMIZI KOMŞUMUZ KABUL EDİYORUZ”

Sayın Genel Başkanımız bu mahalleye yabancı değil, defalarca geldi bu bölgeye. Seçimlerden önce de gelmişti dolayısıyla artık bizden biri. Oldu sayın Genel Başkanımız. Biz Genel Başkanımızı da bir komşumuz kabul ediyoruz burada. Kent Lokantamız hayırlı olsun. Genel Başkanımıza bir kez daha hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum” dedi.