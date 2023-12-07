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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CW Enerji Yağlı Güreş Ligi’nde 71 puanla şampiyonluğa ulaşan “Paşa’nın Aslanı” başpehlivan Orhan Okulu’yu İstanbul’da düzenlenen kupa töreninde yalnız bırakmadı.ANTALYA (İGFA) - Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2023 yılı ödül töreni, İstanbul’da gerçekleştirildi.

Eresin Topkapı Hotel'de düzenlenen etkinlikte Başkan Uysal’la Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Özcan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Törende, bu yıl ilk düzenlenen ligi 71 puanla zirvede tamamlayan MuratpaşaBelediyespor başpehlivanı, er meydanlarında “Paşa’nın Aslanı” olarak anılan Orhan Okulu kupasını aldı. Ödül töreninde Okulu’yu yalnız bırakmayan Başkan Uysal, Orhan Okulu'nun Muratpaşa’nın yetiştirdiği değerli bir sporcu olduğunu belirterek, kendisinin her zaman gurur duyulan bir isim olduğunu söyledi.

"CW Enerji Yağlı Güreş Ligi’nde elde ettiği şampiyonluk, onun başarısının ve yeteneğinin bir göstergesidir" diyen Başkan Uysal, "Bu yıl ilk kez düzenlenen CW Enerji Yağlı Güreş Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Orhan Okulu’yu kutluyor, Muratpaşa’mızı, Antalya’mızı en iyi şekilde temsil ettiği için kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” deedi.

Okulu ise şampiyonluğun Muratpaşa, Antalya ve tüm Türkiye’ye armağan olmasını dilerken, desteklerini esirgemeyen başta Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal olmak üzere herkese teşekkür etti.