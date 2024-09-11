Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, pasör çaprazı Yaren Yüksel’i kadrosuna kattı. Kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan Yüksel, hedeflerinin 1. Lig’e çıkmak olduğunu söyledi.MANİSA (İGFA) - Bu sezon Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig 7. Grupta mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, pasör çaprazı Yaren Yüksel’i kadrosuna dahil etti.

Daha önce Peyman Spor Kulübü forması giyen Yüksel, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kümüştekin de yer aldı.

İmza töreni sonrasında açıklama yapan Yaren Yüksel, Manisa’da olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “İnşallah güzel bir sezon geçiririz. İdealler doğrultusunda her şey başarılı olur. Hedefimiz 1. Lig’e çıkmak. Umarım 1. Lig’e çıkılır ve herkes emeğinin karşılığını alır” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kümüştekin de, yeni transfer Yaren Yüksel’e yeşil-beyazlı forma altında başarılar diledi.

