Bursa Tuz Pazarı'nda soğan ve patates fiyatlarındaki düşüş hem pazarcıyı hem vatandaşı memnun etti.BURSA (İGFA) - Yemeklerin vazgeçilmez ürünlerinden olan ve her yemekte kesinlikle bulunan soğan fiyatları düşüşe geçti. Soğanın yanında patatesin de düşmeye başlaması hem vatandaşı hem esnafı memnun etti.

Tuz pazarı esnaflarından Mahmut Uslu Herkes Duysun muhabirine yaptığı değerlendirmede, “Şu an hafta başı iki üç lira gibi düşüşle patates soğanlar satışa başladı. Patatesin kilosu kalitesine göre 20-25 lira arası değişiyor. Soğan'ın kilosunu ise 20 TL den satıyoruz.” diye ifade etti.

Uslu, “Biz daha ucuza vermek isteriz ama bize geliş fiyatı belli. Aslında bu fiyatlar bile tarım ülkesi olan bir ülke için fazla.” dedi.