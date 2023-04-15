Antalya’nın Manavgat ilçesinde hareket halindeki otobüsün arkasına tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolcuğu, araç ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Akşam saatlerinde trafiğin yoğun olduğu Antalya Caddesi’nde iki gencin hareket halindeki otobüsün arkasına, bir gencin de otobüse tutunan arkadaşına tutunarak yolculuğu çevredeki vatandaşların ve araç sürücülerinin yüreğini ağızlarına getirdi. Gençlerin tehlikeli yolculuğu şans eseri kazaya sebebiyet vermedi. O anlar, cep telefonu ve araç kamerasına yansıdı.