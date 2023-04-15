Antalya’nın Manavgat ilçesinde hareket halindeki otobüsün arkasına tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolcuğu, araç ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
D-100 karayolu Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Akşam saatlerinde trafiğin yoğun olduğu Antalya Caddesi’nde iki gencin hareket halindeki otobüsün arkasına, bir gencin de otobüse tutunan arkadaşına tutunarak yolculuğu çevredeki vatandaşların ve araç sürücülerinin yüreğini ağızlarına getirdi. Gençlerin tehlikeli yolculuğu şans eseri kazaya sebebiyet vermedi. O anlar, cep telefonu ve araç kamerasına yansıdı.