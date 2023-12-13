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Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmak için tüm dünyaya yaptığı küresel greve çağrısı Amerika Birleşik Devletleri’nde de karşılık buldu. Paterson’da "Strike For Gaza" grevine katıldı.Özlem Özgüt YÖREKLİ - abdpost.com / ABD (İGFA) - New Jersey'in Türk ve Müslüman nüfusunun en yoğun olduğu kentlerden olan Paterson’da "StrikeForGaza" grevi düzenlendi.

Şehir genelinde Türklere ve Araplara ait dükkanlar gün boyu kepenk indirdi.

ÇOCUKLAR OKULA GÖNDERİLMEDİ

Ayrıca grev kapsamında çocuklar da okula gönderilmezken, grev destekçileri tarafından Gazze'de yaşanan insanlık suçuna dur demek için bir de eylem yapıldı.

"StrikeForGaza" grevine katılacaklara 5 maddelik bir eylem planı hazırlandı.

Buna göre, greve katılmak isteyenlerin uyması gereken maddeler şöyle belirlendi:

1. Hiçbir şey satın alınmayacak (nakit ya da online)

2. Banka hesabı kullanılmayacak ve herhangi bir işlem yapılmayacak.

3. Evden çıkılmayacak.

4. Facebook ve Instagram hesapları devre dışı bırakılacak.

5. "StrikeForGaza” hastagi ile tweet atılacak.

