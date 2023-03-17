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Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta çalışmalarına başlayan ekipler, Hatay Defne’deki destek çalışmalarından sonra Samandağ’a doğru yol alacak. Can dostlarımızı yalnız bırakmayan ekipler yaralı hayvanların tedavilerini gerçekleştirmeye ve rutin kontrollerini yapmaya devam edecek.

Ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’nün Hatay Defne’deki tedavi merkezinde çalışmalara destek olarak hayvanların bakım ve tedavilerini gerçekleştiriyor.

İzmit Belediyesi'nin gezici muayene aracı Patibüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay Defne’de kurulan hayvan tedavi merkezinde çalışmalara destek veriyor HATAY (İGFA) - İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün gezici muayene aracı Patibüs, afet bölgesinde depremden zarar gören hayvanların yaralarını sarmaya devam ediyor.

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