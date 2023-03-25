Kocaeli'nin İzmit Belediyesinin gezici muayene aracı Patibüs, Hatay’ın Samandağ ve Defne ilçesinde sokak hayvanları ve ahır hayvanlarını muayene edip bakımlarını yapmayı sürdürüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün gezici muayene aracı Patibüs, afet bölgesinde depremden zarar gören hayvanların yaralarını sarmaya devam ediyor.

Özveriyle çalışan ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’nün Hatay Defne’deki tedavi merkezinde çalışmalara destek olmanın yanı sıra Samandağ ve Defne bölgesindeki sokak hayvanları ve ahır hayvanlarının bakım ve tedavilerini de gerçekleştiriyor. Can dostlarımızı yalnız bırakmayan Patibüs ekibi yaralı hayvanların tedavilerini gerçekleştirmeye ve rutin kontrollerini yapmaya önümüzdeki süreçte de devam edecek.