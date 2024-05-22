Gözcü TV Medya Grubu sokak hayvanlarının sesini duyurmak ve onların yaşam koşullarına dikkat çekmek amacıyla ödüllü bir haber yazma yarışması düzenledi. Başvuru için son gün 31 Mayıs Cuma.İSTANBUL (İGFA) - Gözcü TV Medya Grubu tarafından düzenlenen "Patili Manşetler Haber Yarışması" sokaklarda yaşam mücadelesi veren patili dostlarımızın hikayelerini anlatmak, onlara yönelik farkındalığı artırmak ve toplumsal duyarlılığı pekiştirmek amacıyla düzenlendi.

150 KG MAMA ÖDÜLÜ

Yarışmaya katılan tüm haberler gozcutv.com sitesinde yayınlanacak ve yarışmanın kazananı ise bir jüri tarafından değil, doğrudan Google tarafından belirlenecek. Google analytics raporlarına göre en çok okunan haber yarışmanın birincisi olarak belirlenecek.

Yarışmaya katılım için gazeteci olmak ya da eğitimini almış olma şartı aranmazken, sokak hayvanlarına karşı duyarlı, haber yazma konusunda kendisini sınamak isteyen, yeteneklerine güvenen tüm katılımcılara açık. Haberlerde arana tek şart, evrensel habercilik kuralları ve etik değerlere riayet edilmesi istendi.

Başvuruların alınmaya başladığı yarışmaya katılım için son tarih 31 Mayıs Cuma günü gecesi olarak açıklandı.

Yarışmaya katılım için örnek alınacak konu başlıkları arasında şunlar yer aldı: