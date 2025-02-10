Mayıs ayında Bursa'nın İznik ilçesine gelecek Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis öncesinde Fener Rum Patriği Bartholomeos, beraberindeki heyet ile birlikte tarihi ve kültürel mirası yakından inceledi.BURSA (İGFA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos ve beraberindeki heyet, Bursa'da İznik’in tarihi ve kültürel mirasını yakından inceleme fırsatı buldu.



Program kapsamında Su Altı Bazilikası, İznik Arkeoloji Müzesi, Ayasofya Orhan Camii, Koimesis Kilisesi, Böcek Ayazması, Lefke Kapı ve İstanbul Kapı gibi önemli tarihi noktaları gezen heyete, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, din adamları ve İznik Belediyesi yöneticileri eşlik etti.

Patrik Bartholomeos, 1. İznik Konsili’nin 1700. yılı kapsamında İznik’te düzenlenmesi planlanan etkinlikler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

2025 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan bu etkinliklere Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in katılımının beklendiğini belirterek, bu etkinliklerin İznik’in uluslararası alandaki bilinirliğini artıracağını ve yabancı turistler açısından büyük bir ivme kazandıracağını kaydetti.

Heyet, İstanbul Kapı ziyaretinin sonrası İznik’ten ayrıldı.