Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşan genel seçimler öncesinde ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, Patterson Main Street'teki Türk esnafına seçimde kimi destekleyeceğini sordu. Türk esnafı adaylar hakkındaki fikirlerini paylaştı.

Özlem Özgüt Yörekli / abdpost.com

ABD (İGFA) - Özlem Özgüt Yörekli’nin ilk durağı Lezzet Restoranı oldu. Restoranın sahibi Hülya Kanmaz, yaklaşan seçimlerde Trump'ı desteklediğini açıkladı. Kanmaz, Biden yönetiminde ekonominin bozulduğunu ifade ederken, Trump'un liderliğini seçmenin daha iyi olacağını belirtti.

“KÖTÜNÜN İYİSİ”

Lezzet Restoranı'nın sahibi Hülya Kanmaz, Biden'in Amerika'yı "3. Dünya Savaşı'na kadar götüreceği" hakkındaki endişesini dile getirirken, Trump'ın daha iyi bir seçenek olduğunu savundu. Özellikle Biden’ın Gazze’de yaşanan olaylara karşı tepkisinden bahseden Kanmaz, "Mazlumun yanında olmamız gerekirken, biz mazlumu daha çok eziyoruz, şimdilik kötünün iyisi Trump gibi gözüküyor.” dedi.

ABDPOST'UN İKİNCİ DURAĞI: TADIM RESTORANI

Özlem Özgüt Yörekli’nin diğer durağı Tadım Restoranı oldu. ABDPost’un mikrofonuna konuşan Tadım Restoran’ın sahibi Başçı Dinç de Trump'ı tercih ettiğini belirtti.

“KEŞKE ÜÇÜNCÜ BİR SEÇENEK OLSAYDI”

Sözlerine “Keşke üçüncü bir seçenek olsaydı…” diyerek başlayan Dinç, Amerika'nın ekonomik olarak zor günler yaşadığını ve göçmen politikalarının dikkate değer olduğunu vurguladı. Göçmenlerin iş gücüne ve ekonomiye etkilerine dikkat çeken Dinç, Trump'un ekonomik politikalarını desteklediğini ve göçmenleri sınırlama çabalarını takdir ettiğini ifade etti.

Geçmişte Biden'a oy vermiş olmasına rağmen, bu seçimde Trump’a oy vereceğini ifade eden Dinç, Amerika'yı hiç bu kadar kötü görmediğini ifade etti. Biden’ın göçmen politikalarının sorunlu olduğunu vurgulayan Dinç, göçmenlerin aşırı yoğunluğunun ülkeyi zor duruma soktuğunu savundu. Göçmenlerin yasal olmaması nedeniyle vergi ödemediğini ve kazançlarını ülkelerine gönderdiklerini belirten Dinç, bu durumun hem esnafı hem de devleti olumsuz etkilediğini ifade etti. Göçmen politikalarının düzeltilmesi gerektiğini savunan Dinç, küçük işletmelerin ekonominin temelini oluşturduğunu ve bu nedenle onların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

TÜRK ESNAFI YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

Ancak, diğer Türk esnaflarının çoğu görüşlerini paylaşmaktan kaçındılar ve konu hakkında yorum yapmaktan çekindiler. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, Amerika'da yaşayan Türk toplumunun da gündeminde, ülkenin iç ve dış politikaları ile ekonomik durumu öne çıkıyor.

Seçim sonuçlarına dair beklentiler ve endişeler, Patterson Main Street'in Türk işletmecileri arasında büyük önem gösteriyor. Ancak, ortak bir nokta, seçim sonuçlarının Amerika'nın ve dünyanın geleceği üzerindeki etkisinin büyük olacağı yönünde.