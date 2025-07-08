Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti. Karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet iznini iptal etti.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararda, şirkete 17 Aralık 2020 (10995/20594 sayılı) ve 29 Eylül 2023 (11507/21106 sayılı) tarihlerinde verilen izinler, Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 19. maddesinin birinci fıkrası uyarınca iptal edildi. Karar, şirketin faaliyetlerine hukuki olarak son verdi.

Şirketin bu karara nasıl yanıt vereceği ve müşterilerin durumu henüz netlik kazanmadı.