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Enflasyonun ve yüksek fiyatların uzun zamandır belini büktüğü vatandaşlar pazar fiyatlarından memnun mu? Yılın ilk haftasında ürünler, kapıyı hangi fiyattan açtı?Esmanur GÜLBAHAR - Ahmet GÜNAY - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Uzun zamandır enflasyonla mücadele eden ülkemizde vatandaşlar sık sık pazar fiyatlarından yakınıyordu. 2024 yılının gelmesi ve maaşlara yapılacak zam oranlarının açıklanmasının ardından pazar ürünlerinin fiyatlarında ne değişiklikler yaşandı?

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Esentepe Semt Pazarı’nda halkın nabzını tuttuk. Etiketler değişip hayat pahalılığı her geçen gün artarken, vatandaşlar da pazarda alışveriş yapmakta zorlanıyor. Esnaflar, müşteri bulamadıkları için tepki gösterirken, vatandaşlar ise fiyatlardan şikayetçi olduklarını kaydetti.

Herkes Duysun ekibi olarak pazar fiyatlarını sizler için derledi. İşte cep yakan o pazar fiyatları:

Bal kabağı: 10 TL

Portakal: 15 TL

Mandalina: 12-20 TL

Patates: 30 TL

Domates: 40 TL

Hamsi: 120 TL

"İNSANLAR BU FİYATLARLA NASIL TEMEL GIDA ALABİLİR?"

Zamlardan ve fiyatlardan şikayetçi olan bir vatandaş, fiyatların hiç yerinde durmadığını ve her hafta değişmesinden yakınırken, esnaflar da bütçesi olmayan vatandaşların en çok tercih edilen balık türü olan hamsiyi bile almaktan çekindiğini belirtti.

BU PAZARDA MART AYINA KADAR BAL KABAĞINA ZAM YOK

Artan zamlara rağmen etiket fiyatlarını uygun tutan bir esnaf, "Mart ayına kadar etiketlerimi değiştirmeyi düşünmüyorum. Soyulmuş bal kabağı 15 lira, soyulmamışı ise 10 liradan satıyorum. Müşteriler de bu durumdan memnun. Mart ayına kadar bu şekilde satış yapacağım." dedi.

Bu arada bazı vatandaşlar da pahalılığın pazardan pazara fark gösterdiğini kaydetti.