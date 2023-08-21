Bu hafta pazar fiyatlarında düşüş yaşandı. Herkes Duysun ekibi pazarın nabzını tuttu. Bakalım esnaf bu fiyat düşüşlerinden nasıl etkilendi?Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - M.Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) -

https://youtu.be/7ZduLqGFenk

Vatandaşın fiyatlardan memnun olmadığına dikkat çeken pazarcı esnafı, “Üzüm 30 lira, erik 15 lira, armut 20 lira, şeftali ise 35 liradan satılıyor. Vatandaş pek memnun değil, imkanlarına göre az az alıyor. Domates fiyatları ise genel olarak kıştan beri aynı, ezik olanları 10 liraya satıyoruz. Ufak boy 20 lira, iri boy ise 25 liradan satılıyor. İnce kabukluların lezzeti daha iyi olduğu için daha çok satılıyor.” dedi.

“MAZOTA ZAM, PAZAR FİYATLARINA DÜŞÜŞ”

Bir başka pazarcı esnafı ise, “Bu hafta pazar uygun. Kavun 15 lira, domates 10 lira, salata 15 lira, kabak 15 lira, yağ biberi 25 lira, patlıcan 15 lira, dolma 20 liradan satılıyor. Mazota zam, mallara düşüş. Sloganımız böyle.” diye ifade etti.