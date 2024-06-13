Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Doğu Kışlada haftanın iki günü kurulan pazar alanındaki sundurma çalışmasına tüm hızıyla devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, cumartesi ve perşembe günleri İzmit Doğu Kışla Parkı mevkiinde kurulan kapalı pazar alanına sundurma yapıyor. Pazarcıların yoğun isteği doğrultusunda pazar alanında balıkçıların bulunduğu güney ve batı cephesine sundurma yapılarak kapatılacak. Tüm çelik montaj imalatlarının tamamlandığı projede yağmur oluklarının montajı da son buldu. Sandviç panel imalatları devam ediyor.

SANDVİÇ PANELLER TAKILIYOR

Büyükşehir Belediyesi, Doğu Kışla Parkı’nın hemen yanında yer alan pazar alanında ilk iş olarak olası olumsuzlukların önüne geçilmesi için pazar alanını çitle çevirmişti. Böylece pazar alanında olası olumsuzlukların önüne geçen ekipler, güvenli ve hızlı bir şekilde sundurmaların çelik montajına başlayarak, tüm çelik montaj imalatlarını tamamladı. Son olarak sandviç panel imalatına başlanan projede batı cephesinin panel imalatı biterken, güney cephede panel montajına hızla devam ediliyor. Planlanan projeye göre 924 metrekarelik alan sundurma yapılarak kapatılacak.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN SÖZ VERMİŞTİ

Pazar alanında pazarcı esnafı ve aileleriyle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bizden bir sundurma talebiniz olmuştu, biz de yapacağımıza söz vermiştik. Arkadaşlarımız onun projelerini hazırladı, yapılmasının talimatını verdim. İnşallah yağmurdan ve güneşten sizi ve alışverişe gelenleri koruyacak daha iyi bir yapıyı buraya kuracağız” sözleriyle sundurmanın yapılacağını ifade etmişti.