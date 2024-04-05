İzmit Belediyesi, pazarcı esnafının talebi üzerine Alikahya kapalı kazar alanını şeffaf brandalar ile kapatırken alışveriş yapmaya giden vatandaşlar da Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini gönderdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Alikahya sakinlerinden ve pazarcı esnafından gelen talep üzerine Alikahya kapalı pazar alanında geçtiğimiz hafta önemli bir eksiği giderdi. Özellikle yağmurlu ve rüzgarlı havalardan esnafın ve vatandaşın olumsuz etkilenmemesi adına İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya kapalı kazar alanının tüm cephelerini şeffaf branda ile kapattı.

“HERKESİN YÜZÜ GÜLÜYOR”

Pazar alanı daha korunaklı olurken vatandaşlar da İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve çalışan ekiplere teşekkür etti. Başkan Hürriyet’e sosyal medya üzerinden teşekkür eden bir vatandaş, “Çarşamba günü Alikahya pazarına gittik ve etrafı çevrilmiş. Kışın pazarcıların donduğu yerken şu anda herkesin yüzü gülüyor. Bütün pazarcılar sizi konuşuyor. Bir kere söyledik hemen yapıldı diye. İzmit sizinle çok güzel” ifadelerine yer verdi.