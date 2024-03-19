Tokat kapalı pazar yerinden aldığı çileklerle evine dönen bir vatandaşın karşılaştığı sıra dışı manzara, çileklerin şekil bozuklukları üzerine yeniden tartışma başlattı.TOKAT HABER / TOKAT (İGFA) - Tokat'ta, kapalı pazar yerinin renkli tezgahları arasında yerini alan çilekler, alışverişe çıkan vatandaşların ilgisini çekiyor. Kilogramı 80 TL'den satışa sunulan bu lezzetli meyveler, şekil bozuklukları ile dikkat çekerek, hormon kullanımı tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Birçok tüketici, satın aldıkları çileklerin beklenmedik şekillerde olmasından endişe duydu

Pazar yerinden çilek alan bir vatandaşın, eve gidip aldığı ürünleri yakından incelendiğinde karşılaştığı manzara, büyük bir şaşkınlık yarattı. Beklenmedik şekillerdeki çilekler, tüketiciyi hem şaşırttı hem de endişelendirdi

UZMANLAR NE DİYOR?

Çileğin şekil bozukluğunun hormonlu olduğu anlamına gelmediğini belirten uzmanlar, tüketicileri bilgilendiriyor. Şekil bozukluklarının, özellikle bu yıl yaşanan yoğun don olayları ve sıcaklık farklarından kaynaklandığını ifade ediyorlar. Üreticiler ve uzmanlar, çileklerde hormon kullanılmadığı konusunda hemfikir

YANLIŞ ALGILARIN ÜZERİNE

Piyasada çilekle ilgili iki büyük yanlış algı bulunuyor. İlk olarak, çileklerin iri ve büyük olması bazı tüketiciler tarafından hormon kullanımı olarak yorumlanıyor. Ancak bu durum, ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen Amerikan kökenli çilek türlerinin doğal özellikleri arasında. İkinci bir yanılgı ise, çileklerin şekil bozukluklarının hormonlarla ilişkilendirilmesi. Uzmanlar, bu bozuklukların çoğunlukla iklim koşullarından kaynaklandığını belirtiyor.