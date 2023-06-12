Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler Köyü Camii'nde öğle namazı öncesi okunan mevlit sonrası düzenlenen duaya çok sayıda vatandaş katılırken, Pazaryeri İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik tarafından yapılan şükür duasında eller, bolluk ve bereket için açıldı.

Program sonrası köy muhtarlığı misafirlere pilav ikramında bulundu.

Düzenlenen etkinliğe Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet Pulat, Alaattin Emral, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ünal, AK Parti İlçe Başkanı Mayir Küçük, İstanbul Bilecikliler Derneği Başkanı Faruk Şahin ilçedeki ve köylerdeki muhtarların yanı sıra vatandaşlar katıldı.