Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi Şubat ayı Meclis toplantısını Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesi Toplantı salonunda gerçekleşen toplantı geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşu ve dua edilmesiyle başlarken Şubat ayı meclis toplantısında 3 gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Şubat ayı meclis toplantısında alınan kararların Pazaryeri İlçesine hayırlı olması temennisinde bulunurken meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Tekin toplantı sonrası “Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Elazığ illerimiz olmak üzere 15 milyona yakın insanımız geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta büyük bir deprem felaketiyle sarsıldı. Bu yaşanan depremler nedeniyle 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetti yaklaşık 110 bin vatandaşımızda yaralandı. Ülke olarak o zor günlerimizde Devletimiz ve vatandaşlarımızın kenetlenerek birlik beraberlik içerisinde depremin yaralarını ilk günden sarmaya başladı. Pazaryeri halkımızda depremin yaşandığı ilk dakikalardan sonra bölgeye yardım ulaştırmak için elinden geleni yaptı. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Yaşanan depremler dolayısı ile hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Toplantıyı MHP Pazaryeri İlçe Başkanı Mustafa Tekelioğlu da yakından takip etti.