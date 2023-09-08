Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yapılması planlanan toplulaştırma çalışması nedeniyle ilçedeki çiftçiler bir araya gelerek toplulaştırma çalışmasına karşı çıktı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde çiftçilik ile uğraşan arazi sahipleri DSİ’nin bölgede yapacağı toplulaştırma karası sonrası Pazaryeri Kültür Merkezi'nde bir araya gelip karara tepki gösterdi.

Pazaryeri Kültür Merkezi'nde yaklaşık 600 çiftçinin katılımı ile yapılan toplantıda bazı çiftçiler yapılacak toplulaştırma çalışmasının ata topraklarında kayıplara neden olacağını belirtip çiftçileri zor durumda bırakacağını öne sürdü.

DSİ Bölge Müdürlüğü'nden konu ile ilgili bilgilendirme yapılması için talepte bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, gerçekleşecek toplantı sonrası halkın aldığı kararların yanında olacaklarını söyledi.

Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş, “Pazaryeri ilçemizde arazi toplulaştırması ile ilgili bir konu karşımıza çıktı. İyi bir çalışma kötü bir çalışma yaşamadan bilemeyiz. Çalışma yapılan yerlere sorduk araştırdık iyi de diyen oldu kötü de diyen oldu. Konuyla ilgili ne yapabiliriz DSİ yetkilerinin yapacakları toplantı öncesi hep birlikte değerlendirelim istedik” dedi.

Pazaryeri'nde 6 yıldır İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yaptığını anımsatan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, devletin yapacağı çalışmalar vatandaşın zararına olmadığını belirterek, çiftçilerin merak ettiklerini cevapladı.

Fıranlar köyü çiftçileri adına konuşan Sadettin Bayram konuyla ilgili endişesini dile getirip toplulaştırma kararına karşı olduğunu söyleyip toplantıyı terk ederken diğer çiftçiler ise DSİ’nin toplulaştırma kararıyla ilgili tepkisini dile getirdi.