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Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken ekipler Pazaryeri ilçesinde denetimlerin 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6. Maddesi süreceğini belirtti.

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Bilecik’in Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelindeki Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin denetimi gerçekletirdi. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İlçede bulunan kahvehanelerde vatandaşların GPT sorgulaması yapılırken denetimlere İlçe Emniyet Müdür Vekili Emrah Turan’da katıldı.

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